Тверь, , 11:15 — REGNUM 43 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тверской области за последние сутки, сообщил 30 мая региональный оперштаб.

55 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны с выздоровлением за минувшие сутки.

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 560 положительных тестов на коронавирус, в том числе 1 тыс. 079 человек с ранее подтверждённым заражением выздоровели. 459 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Скончались за период пандемии 22 пациента.