Пермь, , 11:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 мая, выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получает 41 пациент, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 29 человек.

На 100 тысяч населения Прикамья приходится 63,7 носителя коронавируса. Прирост за сутки составил 4,4 случая заражения.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе зафиксировано в общей сложности 1 656 случаев заражения. Выздоровело 928 пациентов. Скончались 56 носителей SARS-CoV-2: 21 человек умер от коронавирусной инфекции, а 35 — от сопутствующих заболеваний.