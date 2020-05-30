Рязань, , 11:14 — REGNUM Ещё один летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован в Рязанской области. Пациент 10 дней был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает региональная оперативная группа.

О смерти мужчины стало известно 29 мая. У 60-летнего пациента подтвердился положительный анализ на коронавирусную инфекцию. Он был болен двусторонним воспалением лёгких, 10 дней провёл на ИВЛ.

Окончательно причина смерти будет установлена после проведения гистологического исследования.