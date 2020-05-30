Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8952 случая заражения коронавирусом, сообщили 30 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В Москве обнаружили 2367 человек, Московской области — 735, Санкт-Петербурге — 365, Нижегородской области — 289, Свердловской области — 261. Общее число обнаруженных случаев достигло 396 575. За минувшие сутки скончался 181 пациент, общее число жертв COVID-19 достигло 4555.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 мая российские лаборатории провели 10,3 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются 307 тыс. человек.
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