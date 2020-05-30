Смоленск, , 11:12 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, сообщил 30 мая федеральный оперативный штаб.

Также за минувшие сутки в регионе выписаны с выздоровлением 28 пациентов, у которых ранее подтверждалось заражение коронавирусом.

Четверо пациентов с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались за последние сутки.

В общей сложности в регионе с 28 марта по 30 мая подтверждено 2 тыс. 119 положительных тестов на коронавирус. 733 человека выздоровели. Число летальных случаев достигло 34.