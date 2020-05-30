Москва, , 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Об этом 30 мая сообщает «Интерфакс».

Так, согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

По словам заместителя министра юстиции Дениса Новака, штрафы не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

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«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заслуженный деятель науки России Сергей Колесников заявил, что в России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса. Это предполагает ускоренную регистрацию препарата в условиях ЧС.

Если будет выбран такой путь, то вакцинацию могут начать осенью или в преддверии зимы этого года. В другом случае вакцинация в России начнётся не раньше конца года.

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