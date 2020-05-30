Омск, , 11:10 — REGNUM За весь период в Омской области коронавирус выявлен у 1318 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано 49 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в региональном оперштабе.

418 человек выздоровели, в том числе 61 — за последние сутки. Всего в регионе проведено 121 767 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период скончались 20 пациентов с коронавирусом.

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