Владимир, , 11:12 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Владимирской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в результате этого общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе стало 2 617.

Кроме того, уточняется, что число летальных исходов от COVID-19 в регионе на данный момент составляет 20 случаев и ещё 567 пациентов выздоровели от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хакасии за сутки подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом.