Сингапур, , 11:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Сингапура заявили, что за сутки в стране было выписано из больниц рекордное число пациентов, вылечившихся от коронавируcной инфекции, сообщает Detik.

В Сингапуре за сутки удалось выписать из больниц 1337 пациентов.

Власти Сингапура подтвердили 611 новых случаях заражения SARS-CoV-2. Таким образом, по последним данным, в стране выявлено в общей сложности 33 860 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19 можно будет выписывать из больниц без проведения подтверждающих тестов на отсутствие коронавируса через 21 день после постановки диагноза.

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