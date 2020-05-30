Варшава, , 11:04 — REGNUM Геймдизайнер Тимон Смектала сообщил, что проект второй части Dying Light находится на последнем этапе разработки. Об этом 30 мая сообщил портал DSOGaming.

Он, не вдаваясь в подробности, добавил, что вскоре студия Techland объявит новую дату релиза игры. Менеджер пресс-службы студии Ола Сондж в свою очередь сообщила, что скандальная статья, ранее опубликованная на портале PolskiGamedev. pl, о Dying Light 2 содержала «многочисленные неточности». Она подчеркнула, что разработка игры идёт в соответствии с утверждённым в Techland графиком.

Напомним, 6 мая 2020 года сайт PolskiGamedev. pl сообщил, что разработчики Dying Light 2, пожелавшие остаться анонимными, назвали процесс создания игры«полным хаосом». Они заявили, что у руководства Techland нет единого видения проекта из-за чего сюжет игры и её механики постоянно меняются.

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