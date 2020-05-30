Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 30 мая в федеральном оперативном штабе. Это почти столько же, сколько было и днем ранее (369 случаев).

Общее количество подтвержденных фактов инфицирования, с учетом новых данных, в Петербурге составляет 15 580 случаев.

Темпы выздоровления пока отстают от динамики заражения. За сутки в Петербурге выписали 260 человек, общее количество переболевших достигло 5373 человек.

Продолжает расти список смертей, причиной которых стал COVID-19. За последние сутки комиссия по анализу летальных исходов признала коронавирусную инфекцию причиной смерти в Петербурге еще 13 человек. Общий список умерших теперь составляет 191 фамилию.

По данным городского оперативного штаба, за 29 мая в Петербурге обследовано на коронавирус 13 972 человека. На карантине находится 3656 человек. Из них 216 — в обсерваторе, 831 — на самоизоляции, 2609 — контактные лица.

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Добавим, что за минувшие сутки в России выявлено 8952 новых случая заболеваний в 83 регионах. Всего в стране за время пандемии выявлено 396 575 заболевших во всех регионах.

За последние сутки в России выписано из больниц 8 212 человек, общее число выздоровевших возросло до 167 469 человек.

За сутки подтвержден 181 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 555 человек.

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