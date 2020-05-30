Цхинвал, , 11:04 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом был выявлен в Южной Осетии. Об этом 30 мая сообщает агентство «Рес».

Как рассказала журналистам замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева, SARS-CoV-2 выявили у военнослужащего. Она сообщила, что на утро 30 мая в республиканском медицинском центре были размещены восемь пациентов, у которых лабораторно подтвердился коронавирус.

Также в Южной Осетии на карантине находятся 138 человек, из которых 116 помещены в медучреждения.

Стоит отметить, что в Южной Осетии начали смягчать меры, введенные в рамках профилактики эпидемии коронавируса. Возобновлена работа общественного транспорта, открылись рестораны и кафе, библиотеки, санатории и гостиницы, спортивные секции.

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