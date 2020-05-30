Москва, , 11:07 — REGNUM Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу, 30 мая. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«Погода сегодня будет определяться тёплым сектором циклона, облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь», — сообщил он.

Также синоптик уточнил, что в течение дня ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5−10 м/с, температура воздуха в столице России составит +23 +25 °С, в Подмосковье — +21 +26 °С.

Кроме этого, Тишковец рассказал, что давление в столичном регионе 30 мая будет попадать и составит 743 мм рт. столба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая стало известно, что из-за обильных ливней, обрушившихся на Московский регион, затопило рынок подмосковных Люберец.