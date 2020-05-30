Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Об этом на своей странице в Facebook 30 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также отметил, что за истекшие сутки из больниц были выписаны 12 пациентов после перенесённого коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 375 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.