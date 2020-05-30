Симферополь, , 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Об этом на своей странице в Facebook 30 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 29 мая на территории республики подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 — по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар», — отметил Аксёнов.

Он также отметил, что за истекшие сутки из больниц были выписаны 12 пациентов после перенесённого коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 375 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.