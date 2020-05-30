Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки скончались два пожилых пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. За весь период пандемии число умерших носителей SARS-CoV-2 достигло 38 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 мая.

Возраст умерших пациентов — 75 лет и 81 год. Известно, что у обоих были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. У 75-летнего мужчины было также длительно протекающее неврологическое заболевание.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки, по данным на утро 30 мая, в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили ещё 152 человека.

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