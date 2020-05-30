Абакан, , 10:59 — REGNUM В Хакасии за сутки подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 мая в республиканском правительстве.

14 случаев — это служебные и семейные контакты. Десять пациентов поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. Два человека прибыли из Хабаровска, один — из Москвы.

Ещё 20 пациентов выздоровели. Общее число выздоровевших — 517.

Всего в Хакасии по состоянию на 30 мая коронавирус выявлен у 940 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике скончались десять пациентов с коронавирусом.

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