Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждён 261 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав.

193 вновь выявленных находятся в Екатеринбурге. Также новые случаи обнаружены в Нижнем Тагиле, Асбесте, Белояроском, Берёзовском, Верхней Салде, Верхней Пышме, Ирбитском и Камышловском районах, в Алапаевском, Артинском, Арамильском, Сысертском и Пышминском городских округах, Каменске-Уральском, Карпинске, Кушве, Качканаре, Красноуфимске, Кировграде, Нижнесергинском районе, Полевском, Первоуральске и в посёлке Уральский.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 5184 случая COVID-19. 2142 человека излечились, а 26 умерли.