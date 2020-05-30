Элиста, , 10:58 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, сообщили 30 мая в региональном оперштабе. Также за сутки выписаны с выздоровлением после заражения коронавирусом 18 пациентов.

В тяжёлом состоянии в больницах республики находятся 11 пациентов, в том числе шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Один человек за минувшие сутки скончался.

Всего в Калмыкии с 30 марта по 30 мая подтверждено 1 тыс. 54 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 477 человек. 15 пациентов спасти не удалось.