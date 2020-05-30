Сеул, , 11:00 — REGNUM В 2019 году каждому третьему гражданину Южной Кореи назначался медицинский наркотический препарат. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств (MFDS).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году наркотические препараты, используемые в медицине, были назначены 18,5 млн человек, что составляет 36% от общего населения страны.

Отмечается, что 57,1% людей, принимавших данные препараты, пришлось на представительниц женского пола, 42,9% — мужского пола.

Кроме того, 21,7% граждан, которым были назначены наркотические препараты, пришлось на людей в возрасте старше 50 лет.