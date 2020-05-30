Тирасполь, , 10:57 — REGNUM В Приднестровье коронавирус за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще у десяти человек, сообщили 30 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Данные жителей Приднестровья, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, уточняются. Кроме того, материалы еще порядка тридцати человек с подозрением на SARS-CoV-2 находятся в работе.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Приднестровье на текущий момент составило 980, из них 548 человек выздоровели, 38 — скончались.

393 пациента проходят лечение в медицинских учреждениях ПМР, один — за пределами республики.

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