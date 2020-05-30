Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки 152 человека получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 мая.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 22 муниципальных образованиях Ростовской области. Большинство из них — в Ростове-на-Дону (47), а также Белокалитвинском (15), Сальском (11) и Мясниковском (11) районах. Большинство носителей коронавируса — в возрасте от 46 до 65 лет (38,9%) и в возрасте от 18 до 45 лет (35,5%).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области лечение пациентов с подтверждённым коронавирусом на дому оценивается в 25,6 тыс. рублей для взрослых и 22,1 тыс. рублей для детей. Лечение пациентов в стационарах максимально оценивается в 250 тыс. рублей (с учётом использования аппаратов ИВЛ).

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский минздрав назвал стоимость лечения пациентов с SARS-CoV-2 на дому

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом