Краснодар, , 10:52 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавируса подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 30 мая в региональном оперштабе.

Самому младшему из новых заразившихся восемь месяцев, старшему — 90 лет. 25 случаев за сутки подтверждено в Краснодаре. В Сочи подтверждено шесть положительных тестов на коронавирус, по пять — в Мостовском, Тихорецком и Белореченском районах, по четыре новых случая в Гулькевичском и Апшеронском.

Всего на территории Краснодарского края с 12 марта по 30 мая подтверждено 3 тыс. 744 случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших и выписанных превысило 70% — 2 тыс. 636 человек. 31 пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 34 пациента, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.