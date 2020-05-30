Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM Специалисты подтвердили готовность железнодорожных вокзалов и вагонов в Нур-Султане к перевозке пассажиров, сообщили в комитете транспорта министерства индустрии и инноваций Казахстана.

Отмечается, что в пассажирских вагонах проведены необходимые мероприятия по соблюдению требований главного государственного санитарного врача на транспорте.

В частности, на вокзалах и в вагонах установлены гигиенические жидкости. В здании вокзала также установили ограничительные ленты и знаки соблюдения дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2020 года между регионами Казахстана уберут блокпосты. С 5 июня планируется возобновить работу автовокзалов и междугородних пассажирских перевозок.

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