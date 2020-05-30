Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Издательская компания Motorsport Games выложила в сеть первый официальный «геймплейный» трейлер предстоящего автосимулятора NASCAR Heat 5. Ролик был опубликован 29 мая на YouTube-канале проекта.

Разработчики сообщили, что релиз игры состоится 10 июля 2020 года. Издание DSOGaming отметило, что назвать этот трейлер «гейплейным» можно лишь с большой натяжкой, поскольку в действительности игрового процесса показано очень мало.

В NASCAR Heat 5 будут представлены все официальные команды, гонщики и автомобили из трех национальных серий NASCAR, а также тура Xtreme Dirt. Геймерам будут доступны режимы карьеры, быстрой гонки тестовой сессии.

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