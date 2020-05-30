Тамбов, , 10:50 — REGNUM Десятый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался на территории Тамбовской области за последние сутки. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Десятый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, 56-летний мужчина ранее вернулся из Москвы и после этого у него появились признаки респираторной инфекции, однако он лечился самостоятельно в течение 7 дней, не обратившись своевременно за медпомощью.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в области зафиксировано 2 916 зараженных коронавирусной инфекцией и что еще 1 088 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 107 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки.