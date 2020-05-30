Тбилиси, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, девять из которых — в Тбилиси. Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, девять жителей столицы являются контактами пациента, у которого был коронавирус был подтвержден ранее. А ещё два случая зафиксированы в Болнисском муниципалитете.

По словам Эзугбая, в настоящее время в клинике проводятся глубокие исследования девяти новых пациентов из Тбилиси. Также эпидемиологи вышли на все контакты новых инфицированных пациентов и начали их обследование.

«Эти пациенты заразились из известного источника. Они находились в домашней изоляции, так как у них была такая возможность. Проводится обследование контактов подтвержденных пациентов. Состояние новых пациентов на данный момент стабильное, а детальная оценка будет дана после окончания исследований», — заявила Марина Эзугбая.

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии с учётом новых случаев достигло 757 человек, из них 600 человек выздоровели и выписались из больниц, 12 — скончались. В режиме карантина находится 3031 человек, в стационарах под наблюдением остаются 262 пациента.

Напомним, что с 29 мая в Грузии заработали все виды муниципального транспорта. Обязательным условием для пассажиров является ношение защитных масок. Включение кондиционеров в автобусах и микроавтобусах запрещено.