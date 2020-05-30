Джакарта, , 10:45 — REGNUM Во время Рамадана в Индонезии удалось собрать 105 млрд рупий (около $7 млн) пожертвований, сообщает Kompas.

Известно, что это число выросло на 16,32% по сравнению с 2019 годом.

«Во время Рамадана мы сотрудничаем с несколькими индонезийскими платежными и финансовыми платформами, такими как OVO, Link Aja, Go Pay, DANA, Paytren, Finpay, CIMB NIAGA, BCA, Bank Mega, Maybank и Bank DKI, чтобы упростить внесение пожертвований и увеличить объем онлайн-транзакций», — говорится в заявлении Dompet Dhuafa, национального учреждения по борьбе с бедностью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства острова Бали на острове подтвердили 443 случая заражения SARS-CoV-2 и четыре случая смерти.

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