Тула, , 10:45 — REGNUM Три пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 30 мая в региональном оперативном штабе.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Алексина и Арсеньевского района в возрасте от 60 до 76 лет», — говорится в сообщении оперштаба.

В общей сложности в период с 19 марта по 30 мая в Тульской области подтвержден 3 тыс. 751 случай заражения, 1 тыс. 779 человек выздоровели. 36 пациентов умерли.