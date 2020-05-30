Кишинёв, , 10:47 — REGNUM В Молдавии с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки поступили 116 человек, сообщает 30 мая пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Еще 177 человек за минувшие сутки вылечились и были выписаны из медицинских учреждений республики. Общее число вылечившихся от COVID-19 в Молдавии составило 4455 человек. Также за минувшие сутки от COVID-19 скончался еще один человек, общее число летальных случаев в Молдавии составило 289.

На данный момент состояние 258 пациентов остается тяжелым, 622 пациентов — средней степени тяжести.

На сегодняшний день коронавирус также подтвержден у 1590 работников системы здравоохранения Молдавии.

Напомним, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдавии составило 7896, в это число Молдавия включила 982 случая, зафиксированных в Приднестровье.