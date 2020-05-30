Тула, , 10:42 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперштабе 30 мая.

Заражение выявлено у жителей Тулы и Донского, а также 13 районов. В то же время 106 человек за последние сутки были выписаны с выздоровлением от COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Тульской области с 19 марта по 30 мая выявлен 3 тыс. 751 случай заражения, из них 1 тыс. 779 человек выздоровели. Скончались 36 пациентов.