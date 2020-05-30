Москва, , 10:41 — REGNUM Общее количество тестов на коронавирус, которые провели на территории России с начала пандемии SARS-COV-2, на сегодняшний день составляет свыше 10,3 млн. Об этом 30 мая говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса.

«По состоянию на 29.05.2020 проведено 10 316 200 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении и уточняется, что данные исследования также проводились у людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что на настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии ведомства в субъектах РФ имеют в достаточном количестве диагностические тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 307 тысяч человек в настоящее время на территории России находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них коронавирусной инфекции.