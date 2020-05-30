Ташкент, , 10:32 — REGNUM Автомобильное сообщение между регионами Узбекистана остается под запретом. Это следует из решения республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем разрешаются поездки на личном транспорте из Ташкента в Ташкентскую область и обратно. Кроме того, возобновляется автобусное сообщение для централизованной доставки людей в санатории, детские лагеря и другие места отдыха.

Вместе с тем разрешается путешествие к месту отдыха только в «зеленых» зонах. Движение через «красные» зоны допускается без остановки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня в Узбекистане начнутся встречи футбольных команд в рамках Профессиональной футбольной лиги. Кроме того, с 1 июня разрешили проводить свадьбы и другие торжественные мероприятия.

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