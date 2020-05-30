Тбилиси, , 10:33 — REGNUM Водителей, выполняющих международные грузовые перевозки, на въезде Грузию с 29 мая начали проверять на коронавирус. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство Black Sea Press.

Он рассказал, что на пограничных КПП установлены вагончики, где переученные медики погранвойск дважды тестируют на коронавирус въезжающих водителей.

«Если тест будет отрицательным, водитель сможет въехать. Это касается водителей трайлеров, которые остаются в Грузии», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что дальнобойщикам, следующим транзитом через Грузию, запрещено выходить в Грузии. Их сопровождает патруль полиции.

Напомним, по состоянию на 30 мая в Грузии было выявлено 757 случаев заражения коронавирусом. Победили его 600 человек, 12 пациентов от COVID-19 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом