Челябинск, , 10:30 — REGNUM В Челябинской области отделение Пенсионного фонда России будет проверять родителей, заявившихся на получение детских пособий, на наличие обязанности платить алименты. Этого потребовала прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в регионе разразился скандал. Одна из местных жительниц пожаловалась на то, что её бывший супруг, который не живёт вместе с семьёй и должен платить алименты, первым подал заявление на президентскую выплату, положенную детям от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Женщина обвинила мужчину в попытке присвоить деньги.

А затем по одному из федеральных телеканалов вышла передача «Алиментщики почувствовали наживу. Как с ними бороться?», посвящённая такой проблеме. Прокуратура провела проверку. И в ходе неё оказалось, что случаи обращения за такими выплатами со стороны граждан, не лишённых родительских прав, но не проживающих с детьми и не участвующих в их воспитании, содержании и обучении, действительно не исключены.

В связи с этим прокурор Челябинской области Виталий Лопин направил главе регионального отделения ПФР письмо. Он потребовал проверять сведения о наличии в отношении заявителей решений судов об уплате алиментов на содержание детей.

Как сообщало ИА REGNUM, о выплатах на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет ранее объявил президент России Владимир Путин. Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей.

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