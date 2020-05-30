Воронеж, , 10:28 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом официально подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил 30 мая региональный оперативный штаб.

В предыдущие два дня число новых выявленных заразившихся превышало сотню: 110 носителей было выявлено по данным на 28 мая, 104 — по данным на 29 мая.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено заражение 1946 человек. По данным на вторую половину дня 29 мая выздоровели 1 тыс. 342 пациента, 18 человек скончались.