Бали, Индонезия, , 10:26 — REGNUM В провинции Бали объявили о 23 новых случаях заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

По данным правительства острова Бали всего на острове подтвердили 443 случая заражения SARS-CoV-2 и четыре случая смерти.

Кроме того, 119 пациентов все еще находятся на лечении. Они разбросаны по восьми больницам и карантинным пунктам на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти. По состоянию на 29 мая 2020 года в стране было выявлено 25 216 случаев заражения SARS-CoV-2.

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