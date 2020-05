Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Редакция портала DSOGaming протестировала производительность ПК-версии хоррор-игры Those Who Remain. Результаты были опубликованы 30 мая на сайте издания.

Для тестов журналисты использовали компьютер, оборудованный процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 МГц), а также видеокартами Radeon RX580 и RX Vega 64 от AMD, и RTX 2080Ti, GTX980Ti, GTX690 от NVIDIA.

Они отметили, что версия игры для ПК даёт геймерам настраивать лишь качество текстур и теней, им также доступны опции SSAO, Bloom, Noise, Anti-aliasing, FOV и Gamma.

При разрешении 1080p и настройках графики High большинство видеокарт смогли обеспечить частоту 60 FPS (кадров в секунду), GTX 680 смогла выдать стабильные 30 FPS. При разрешении 2560 на 1440 пикселей обеспечить беспроблемную игру смогли лишь видеокарты AMD Radeon RX Vega 64 и NVIDIA RTX2080Ti. С полным отчетом о результатах тестирования желающие могут ознакомиться в статьеDSOGaming.

Разработкой Those Who Remain занималась студия Camel 101. Релиз игры на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК состоялся 6 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Известный журналист намекнул на скорый анонс ремейка Demon's Souls для PS5

Читайте развитие сюжета: Вышел первый «геймплейный» трейлер симулятора гонок NASCAR Heat 5