Москва, , 10:17 — REGNUM На силу второй волны коронавируса повлияет наличие или отсутствие вакцины, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

«Какой будет вторая волна и потребуются ли ограничения столь серьезные, будет зависеть… от наличия или отсутствия вакцины», — цитирует Трифонову РИА Новости.

По ее словам, если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы ежедневного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в России снизились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

По последним данным, всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом. От осложнений вызванных инфекцией, скончались 4374 пациентов, выздоровели — 159 257.

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