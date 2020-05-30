Тбилиси, , 10:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Официальные данные опубликованы 30 мая на сайте Stopcov.ge.

По обновленной информации, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране увеличилось до 757. Также отдельным пунктом учтены трое грузинских граждан, прибывших с диагнозом «коронавирус» из-за рубежа.

Число тех, кто победил коронавирус, за сутки выросло больше, чем число случаев заражения. Были выписаны 24 пациента. Теперь их стало ровно 600, что составляет 79% от общего числа зараженных. Скончались от COVID-19 за все время 12 пациентов. На карантине находятся 2966 человек, госпитализированы — 250.

Стоит отметить, что в Грузии ранее число выявленных зараженных в сутки более десяти было 17 мая. Тогда анализы 12 человек показали положительные результаты.

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