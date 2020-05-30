Иерусалим, , 10:12 — REGNUM По причине возрастания количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Израиле возобновляется работа мобильных пунктов проверок на SARS-CoV-2. Об этом 30 мая сообщает Служба скорой помощи Маген Давид Адом.

«По просьбе минздрава (Израиля — ред.) Служба скорой помощи вновь разворачивает пункты мобильных проверок драйв-ин в крупнейших городах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что первый комплекс будет открыт 30 мая рано утром на территории иерусалимского стадиона Тедди.

Отметим, пункты мобильных проверок прекратили свою работу в Израиле в начале мая из-за существенного снижения количества новых заражений в стране. При этом 29 мая минздрав Израиля сообщил о новом росте числа случаев заражения в стране и о намерении ужесточить из-за этого карантинных мер.