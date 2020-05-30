Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Известный игровой журналист Джейсон Шрайер намекнул, что в рамках предстоящего мероприятия Sony, посвящённого PlayStation 5, может быть анонсирован ремейк игры Demon's Souls. Об этом 30 мая сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что слухи по поводу этого проекта ходили в сети уже давно. Когда Шрайеру задали прямой вопрос по поводу этой игры в Twitter, он ничего не написал в ответ, но поставил лайк комментарию спрашивающего.

Оригинальная Demon's Souls вышла в продажу 5 февраля 2009 года. Это ролевая игра известной студии From Software, выполненная в жанре тёмного фэнтези.

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