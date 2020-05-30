Новосибирск, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки в Новосибирской области было выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 мая сообщает оперативный штаб региона по противодействию коронавирусу.

«По данным оперативного штаба, на утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Таким образом общее число заразившихся SARS-CoV-2 в регионе стало 2 075. Также сообщается, что за этот же временной промежуток от COVID-19 скончалась 79-летняя пациентка, в результате чего общее число летальных исходов в области стало 32.

Кроме этого, указывается, что 72 человека за последние 24 часа вылечились от нового заболевания в регионе, в результате чего суммарное количество выздоровевших увеличилось до 1 089 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России причины смертности, которые могут быть связаны с COVID-19, поделены на несколько групп.