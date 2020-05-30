Нью-Дели, , 09:50 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии за последние сутки возросло на свыше 7,9 тысяч и теперь составляет 173 763. Об этом 30 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране выздоровело самое большое с начала пандемии количество заболевших — 11 264 пациента, в результате чего общее число выздоровевших стало 82 369.

Кроме этого, за сутки в Индии от COVID-19 скончались 265 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало составлять 4 971.

При этом наиболее пострадали от коронавируса штат Махараштра (62 228 случаев заражения), штат Тамилнад (20 246) и столичный округ Дели (17 386).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Таиланда был выявлен только один случай заражения коронавирусной инфекцией.