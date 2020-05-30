Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM Почти во всех регионах Уральского федерального округа за период с 23 по 29 мая замедлился прирост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Исключением стала Свердловская область. Там прирост за неделю составил 43%, 1480 новых случаев. Здесь же за весь период эпидемии наибольшее число подтверждённых случаев — 4923 человека.

На втором месте по приросту стала Югра — 41% или 623 случая, а на третьем — Челябинская область (26% или 516 случаев). Четвёртую позицию занимает Курганская область (20% или 33 случая), пятую — Тюменская область (19% или 249 случаев), а самый низкий показатель на Ямале — 15% или 291 случай). Отметим, неделей ранее наиболее низкий уровень прироста показала Тюменская область.