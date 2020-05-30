Киев, , 09:48 — REGNUM За время пандемии коронавируса на Украине выявили 23 204 случаев заражения, сообщил 30 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, за минувшие сутки в стране зафиксировано 393 случая заражения коронавирусом, выздоровели 377 человек, 17 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Всего на Украине зафиксировали 696 летальных исходов, вызванных коронавирусом, выздоровели 9311 человек.

Читайте также: За сутки на Украине выявили 249 случаев заражения коронавирусом