Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Подразделения военной полиции ВС США приведены в готовность для развёртывания их в Миннеаполисе, где проходят массовые акции протеста против жесткого обращения полиции, по приказу министерства обороны страны. Об этом 30 мая сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их данным, военнослужащие из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке получили приказ о четырехчасовой готовности к развертыванию, а военнослужащие из Форт-Карсон в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе — в течение 24 часов.

При этом, по данным высокопоставленного сотрудника Пентагона, президент США Дональд Трамп обратился к главе оборонного ведомства страны Марку Эсперу с просьбой быстро развернуть военную полицию в Миннеаполисе в случае, если протестные акции в городе начнут принимать неконтролируемый характер.

Также источник подчеркнул, что подразделения военной полиции будут развёрнуты в городе согласно Закону о восстании 1807 года, в последний раз использовавшемуся в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций в Миннеаполисе (штат Миннесота) против жесткого обращения полиции, ставшего причиной смерти местного жителя Джорджа Флойда, подожгли здание отделения банка Wells Fargo, находящегося возле пятого полицейского участка.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.