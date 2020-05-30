Абу-Даби, 30 мая 2020, 09:35 — REGNUM Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предоставило медицинскую помощь Иракскому Курдистану. Об этом 30 мая сообщает Kurdistan24.
По данным журналистов, медтовары передадут 6 тыс. медицинским работникам, борющимся с угрозой распространения коронавируса.
В поставку были включены средства индивидуальной защиты, в частности марлевые повязки, перчатки, защитная обувь и средства дезинфекции.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции во всем мире выявила проблемы в системе здравоохранения. В частности нехватку экипировки и медицинского оборудования.