Токио, , 09:32 — REGNUM Расследование причин аварии, произошедшей на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима», вынуждены были из-за пандемии коронавируса отложить власти страны. Об этом 30 мая сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что комиссия по ядерному регулированию Японии в разных форматах проводит расследование на АЭС аварии с 2011 года, когда последняя произошла из-за землетрясения и цунами.

При этом, когда 16 апреля текущего года в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), было принято решение не отправлять следователей на «Фукусиму», чтобы не заразить коронавирусом, находящихся там в то время ликвидаторов.

Также сообщается, что по причинам безопасности, комиссия не собирается в ближайшем времени возобновлять расследование, хотя в стране с 25 мая отменен режим ЧС и в том числе потому, что костюмы для защиты специалистов не предназначены для работы в жару. Поэтому, по информации журналистов агентства, отправка следователей на АЭС теперь может состояться только осенью.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госкорпорация «Росатом» и министерство энергетики США в 2019 году достигли договорённости о порядке учёта и контроле ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.