Челябинск, , 08:56 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, введённый в марте. Теперь он действует включительно до 14 июня, сообщает пресс-служба губернатора.

Распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер. Отметим, особой новостью для жителей Южного Урала это не стало. О намерении продлить режим губернатор объявил заранее.

Сейчас в регионе формально действует обязательный масочный режим. При этом гражданам разрешено гулять и заниматься на улице физкультурой. Работают продовольственные магазины, банки, аптеки, зоомагазины и непродовольственные с площадью до 400 кв. метров, имеющие отдельный вход.