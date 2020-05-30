Сеул, , 08:58 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписан представитель отдела кибербезопасности при министерстве.

По состоянию на 29 мая в армии Южной Корее зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 40 человек.

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В настоящее время на карантине находятся более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 441.